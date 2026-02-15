Detienen a mujer por intentar introducir supuesta droga al Centro Penitenciario de Támara

Tegucigalpa – Por tratar de introducir sustancias (drogas) de uso prohibido para las personas privadas de libertad, agentes penitenciarios requirieron a una fémina de 37 años que realizaba el proceso de visita en el Centro Penitenciario Nacional de Támara.

Según el informe preliminar, la mujer transportaba un envoltorio conteniendo supuesta marihuana y otro con presunta cocaína, por lo que de manera inmediata fue puesta a la orden de la fiscalía de turno para que se le siga el proceso legal correspondiente.

Sin perjuicio de la acción penal, el Instituto Nacional Penitenciario (INP) le aplicará sanción administrativa en apego al Reglamento Disciplinario para la Visita en los centros penitenciarios del país.

El INP reitera su compromiso de mantener estrictos controles en los accesos a los centros penitenciarios para evitar el ingreso de objetos prohibidos que atenten contra la seguridad y el orden.

Las autoridades pidieron a las visitas no prestarse a este tipo de actos. IR