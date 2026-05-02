Detienen a mujer por intentar ingresar drogas a penal de Olanchito durante visita

Tegucigalpa – El Instituto Nacional Penitenciario (INP), informó este sábado sobre la detección de un intento de ingreso de objetos ilícitos en el Centro Penitenciario de Olanchito, durante el proceso regular de visitas.

De acuerdo con el reporte oficial, el hallazgo se produjo en medio de una revisión físico-manual realizada por personal de la Fuerza Nacional de Control de Centros Penitenciarios (FNCCP), cuando una ciudadana fue sorprendida portando presuntos objetos prohibidos ocultos en su cuerpo.

Tras la detección, las autoridades activaron de inmediato los protocolos de seguridad establecidos y coordinaron con la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), que asumió el caso para llevar a cabo las diligencias investigativas y el proceso legal correspondiente, conforme a la normativa vigente.

El Instituto Nacional Penitenciario reafirmó que mantiene controles estrictos en todos los centros de reclusión del país, como parte de su estrategia para evitar el ingreso de sustancias y objetos prohibidos que pongan en riesgo la seguridad, el orden interno y la integridad tanto de la población privada de libertad como del personal penitenciario. JS