Detienen a líder campesino de Bolivia que encabeza los bloqueos contra el presidente Paz

La Paz- El dirigente campesino Vicente Salazar, principal líder de los sindicatos del altiplano que desde inicios de mayo bloquean carreteras para exigir la renuncia del presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, fue detenido este miércoles tras una movilización de ese y otros sectores en La Paz.

Medios locales mostraron el momento en que Salazar fue llevado a una oficina policial cercana a la plaza Murillo, donde están las sedes del Gobierno y el Legislativo, tras participar en una marcha de la Federación Departamental de Campesinos ‘Tupac Katari’ de La Paz, la entidad liderada por Salazar.

En la movilización también participaron afiliados a la Central Obrera Boliviana (COB) y sectores afines al expresidente Evo Morales (2006-2019), incluidos nuevo grupos de manifestantes que llegaron esta semana desde la región andina de Potosí y desde el Trópico de Cochabamba, el bastión sindical y político del exgobernante en el centro del país.

Antes de iniciar la marcha desde la ciudad vecina de El Alto, Salazar dijo a los medios que al presidente «le quedan dos caminos» porque, según dijo, el «pueblo» lo decidió.

«Es la renuncia voluntaria o se va a ir con una convulsión», advirtió el dirigente, quien insistió en que Paz ganó las elecciones de 2025 con el voto de esos sectores y lo criticó por supuestamente marginarlos de las decisiones gubernamentales.

Contra Salazar y el máximo líder de la COB, el minero Mario Argollo, hay órdenes de captura por supuesto terrorismo e instigación pública a delinquir, entre otros delitos, a raíz de las protestas iniciadas a principios de mayo y que derivaron en enfrentamientos con la Policía, disturbios y el saqueo de oficinas públicas y privadas en La Paz.

Argollo se declaró «en la clandestinidad» hace varias semanas, aunque apareció hace unos días en un mitin en El Alto que ratificó la continuidad de las protestas y rechazó dialogar con las autoridades.

En la movilización de esta jornada, los manifestantes intentaron nuevamente forzar su ingreso a la plaza Murillo por distintos frentes empleando petardos, palos, piedras y cargas de dinamita, a lo que los policías antimotines respondieron lanzando gases lacrimógenos.

En la sexta semana del conflicto, se mantienen los bloqueos de carreteras en seis de los nueve departamentos de Bolivia, sobre todo en las regiones andina y central, donde hay desabastecimiento de alimentos, medicamentos y combustibles.

Los conflictos han dejado hasta el momento al menos diez fallecidos, incluidas siete personas que no pudieron recibir atención médica oportuna por los cortes de rutas, y pérdidas económicas por más de 2.340 millones de dólares.

Paz firmó el lunes la ley de Regulación de Estados de Excepción para permitir la actuación de las Fuerzas Armadas en el control de las protestas, si bien la promulgación no implica la vigencia automática de esa medida porque hace falta un decreto que, además, debe ser validado por el Legislativo.

El martes fueron liberados seis dirigentes de la COB y dos de los campesinos, quienes fueron detenidos el fin de semana bajo supuestos cargos de terrorismo y asociación delictiva. EFE (AD)