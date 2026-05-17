Detienen a “La More” por tentativa inacabada de homicidio en La Rivera Hernández

San Pedro Sula – En el marco del Plan Barrios y Comunidades Seguras, mediante una denuncia interpuesta a través del Sistema Nacional de Emergencias [SNE] 9-1-1, agentes policiales de la Unidad Metropolitana de Prevención N°8 (UMEP N°8), lograron la detención de una fémina por suponerla responsable del delito de tentativa inacabada de homicidio.

Se trata de alias “La More”, de 40 años de edad, originaria y residente de la colonia Alfonso Lacayo de San Pedro Sula, mismo lugar donde se ejecutó su aprehensión.

La acción policial se desarrolló luego de recibir información sobre un hecho violento ocurrido en dicho sector, donde una persona resultó lesionada presuntamente con un arma impropia, por lo que de manera inmediata se coordinó la intervención policial en la zona.

Durante el procedimiento, los funcionarios policiales lograron el decomiso de un fragmento de botella, el cual habría sido utilizado para cometer el ilícito, mismo que fue embalado como evidencia constitutiva del delito.

Posteriormente, la detenida fue trasladada hacia la Primera Estación Policial, donde se le realizó el informe correspondiente y posteriormente fue puesta a la orden de la fiscalía de turno del Ministerio Público (MP), ente encargado de continuar con el proceso conforme a ley. JS