Detienen a joven de 23 años por querer ingresar droga a cárcel de “El Pozo”

Tegucigalpa – El Instituto Nacional Penitenciario (INP) comunicó este sábado de la captura de una joven de 23 años por querer introducir una droga en la cárcel de “El Pozo” en el municipio de Ilama en el departamento de Santa Bárbara.

El descubrimiento ocurrió durante los controles de ingreso, al solicitarle pasar por el escáner corporal, la mujer manifestó estar embarazada.

Sin embargo, al momento de realizarle la prueba médica correspondiente, optó por extraerse voluntariamente un paquete de color negro que contenía presunta sustancia ilícita.

Especialistas de la Fuerza Nacional de Control Penitenciario (FNCCP) y efectivos de la Policía Militar lograron evitar el ingreso de la droga y poner a la sospechosa a disposición de las autoridades competentes. AG