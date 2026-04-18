Detienen a hondureño cuando intentaba trasladar de manera ilegal a nueve ciudadanos chinos

Tegucigalpa – La Dirección Policial de Investigaciones (DPI), intensifica sus esfuerzos para combatir el tráfico irregular de personas en Honduras, y como resultado de estas acciones, se ha logrado la detención de manera flagrante de un hondureño.

– Se le decomisó una cantidad de dinero en diferentes divisas que incluyen dólares, yuanes y moneda nacional.

Este individuo fue interceptado mientras intentaba trasladar de manera ilícita a nueve ciudadanos de nacionalidad china.

La detención se llevó a cabo gracias a exhaustivas labores de seguimiento y vigilancia realizadas por un equipo de investigadores de la Unidad Transnacional de Investigación Criminal (UTIC) en coordinación con el Grupo de Operaciones Especiales Tácticas (GOET).

Los agentes, tras un seguimiento minucioso, se trasladaron desde la ciudad capital hacia la aldea Pavana departamento de Choluteca, donde se logró arrestar al sospechoso, un hombre de 48 años que reside en la zona sur del país.

Al momento de la intervención policial, se le decomisó una cantidad de dinero en diferentes divisas, que incluye:

– Ochenta dólares estadounidenses ($80.00).

– Mil lempiras (L.1,000.00).

– Cien yuanes (100.00)

– ⁠Un vehículo tipo microbús.

Por tal razón, el detenido enfrentará cargos por suponerlo responsable del delito de tráfico de personas. Posteriormente, fue puesto a disposición de la Fiscalía de turno del Ministerio Público de la zona sur, para continuar con el procedimiento legal correspondiente. JS