Detienen a hombre que trasladaba explosivos en saco dentro de bus en Pavana

Choluteca – En el marco del Plan Operativo Barrios y Comunidades Seguras, funcionarios de la Dirección Nacional de Servicios Policiales Fronterizos (DNSPF), asignados a la Unidad (K-9), con el apoyo del Grupo de Operaciones Especiales Tácticas (GOET) lograron la detención de un ciudadano en posesión ilegal de presunto material explosivo.

La acción policial, se desarrolló en el Punto de Control Fronterizo Interno Pavana, en el departamento de Choluteca, donde mediante labores de control e inspección a transporte público, se realizó el requerimiento de un pasajero que se conducía en un bus que cubría la ruta El Amatillo Choluteca.

Durante la inspección preventiva de equipaje, los agentes detectaron un saco rotulado como “mescal”, el cual al ser verificado contenía en su interior aproximadamente cuarenta unidades tipo cartucho de presunta dinamita, además de dos rollos de cordón detonante.

El detenido de 38 años de edad, originario de El Corpus y residente en Chaguite, El Corpus, quien fue requerido por suponerlo responsable del delito de posesión ilegal de explosivos, en perjuicio de la seguridad pública del Estado de Honduras.

Como evidencia constitutiva del delito, se decomisó lo siguiente:

– 40 unidades tipo cartucho de presunta dinamita

– 02 rollos de cordón detonante

Según el rotulado observado, los cartuchos corresponden a “Emulex 2 Plus”, descritos como una emulsión explosiva sensible al detonador, de color gris (por contener aluminio), utilizada comúnmente en actividades de voladura como canteras o túneles, y que puede emplearse como reforzador (booster) de otros agentes de voladura.

Este resultado reafirma el compromiso de la Policía Nacional, a través de la Dirección Nacional de Servicios Policiales Fronterizos, de fortalecer los controles en los puntos estratégicos del país, evitando el tráfico y uso ilegal de material explosivo que ponga en riesgo la seguridad de la población hondureña. JS