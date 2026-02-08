Detienen a guatemalteco con $ 18 mil en la aduana El Poy

Ocotepeque – Agentes de la Dirección Nacional Policial Antidrogas (DNPA), en coordinación con funcionarios de la Dirección Nacional de Servicios Policiales Fronterizos (DNSPF), lograron la detención de un ciudadano de nacionalidad guatemalteca, por suponerlo responsable del delito de lavado de activos, durante un operativo policial realizado en la aduana El Poy, Ocotepeque.

El arresto se efectuó cuando los equipos policiales realizaban un registro vehicular al detenido de 37 años, a quien se le encontró la cantidad de 18 mil dólares, sin poder justificar la procedencia del dinero.

Ante esta situación, el caso fue puesto en conocimiento del fiscal de turno de la Fiscalía Especial Contra el Crimen Organizado (FESCCO), quien instruyó proceder con la detención del ciudadano.

Además del dinero en efectivo, se le decomisaron dos teléfonos y un vehículo tipo cabezal con contenedor.

El detenido fue remitido a las autoridades correspondientes por suponerlo responsable del delito de lavado de activos, en perjuicio de la economía del Estado de Honduras. JS