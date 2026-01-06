Detienen a dos que llevaban droga oculta dentro de auto en La Ceiba

Tegucigalpa – Autoridades policiales de la ciudad de La Ceiba han decomisado este martes una fuerte cantidad de droga oculta en un vehículo.

Hasta el momento se desconoce el tipo de droga.

Asimismo, las autoridades contabilizan alrededor de 40 paquetes, pero sigue el conteo de los mismos.

La droga iba escondida en diversos compartimientos de un vehículo tipo pick up.

El hecho dejó como saldo la detención de dos personas, una de 52 años y otra de 27, ambas serán remitidas ante los tribunales de justicia.

Posteriormente, las autoridades darán a conocer la cantidad exacta de la droga decomisada y el tipo de la misma. IR