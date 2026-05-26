Detienen a dos personas en Corinto con chalecos presuntamente vinculados a agentes de la DIPAMPCO asesinados

Corinto- Dos hombres, entre ellos un menor de edad, fueron detenidos en el sector de Omoa, Cortés, durante una operación conjunta de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas en la zona fronteriza con Guatemala.

Según el portavoz policial, Edgardo Barahona, los sospechosos estarían vinculados preliminarmente a estructuras criminales que operan en el área.

El hallazgo más relevante del caso son tres chalecos balísticos que, según las primeras investigaciones, podrían pertenecer a los cinco agentes de la Dirección Policial Anti Maras y Pandillas contra el Crimen Organizado (DIPAMPCO) asesinados recientemente en Corinto.

Durante la intervención se les decomisaron presuntos envoltorios de cocaína, armas de fuego e “indumentaria de uso restringido”, destinada exclusivamente para cuerpos de seguridad del Estado.

“Son chalecos antibalas presumiblemente parecidos a los que utiliza DIPAMPCO”, explicó Barahona, y detalló que la investigación aún está en curso para determinar su origen y posible uso en la emboscada ocurrida el pasado 21 de mayo.

Barahona aseguró que «se están haciendo peritajes relacionados a determinar cómo estas personas obtuvieron esta indumentaria y si la habrían utilizado en actividad criminal”.

El subcomisario detalló que los chalecos cuentan con códigos de verificación institucional, lo que permitirá rastrear su procedencia.

Por último, el vocero fue enfático en señalar que, por ahora, no se puede confirmar ni descartar una conexión directa con el asesinato de los agentes.

“No podemos desvirtuar ni podemos aseverar eso. Estamos a la espera del peritaje”, afirmó, y solicitó a esperar la verificación de lo incautado. AD