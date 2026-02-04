Detienen a cuatro personas en posesión de 130 kilos de cocaína en Choluteca

Tegucigalpa – Mediante un operativo ejecutado por funcionarios de la Dirección Nacional de Servicios Policiales Fronterizos (DNSPF), se logró la detención de tres sujetos que transportaban 130 kilos de supuesta cocaína, en el departamento de Choluteca.

La efectiva labor policial, fue desarrollada en el Punto Fijo La Corteza, municipio de El Triunfo, por funcionarios de la Dirección Nacional de Servicios Policiales Fronterizos (DNSPF), y el Grupo de Operaciones Especiales Tácticas (GOET), con el apoyo de la Dirección Nacional Policial Antidrogas (DNPA), como parte de las acciones estratégicas para combatir el tráfico ilícito de drogas, en la zona sur del país.

Los ahora arrestados de 36, 39 y 36 años de edad, son originarios y residentes de El Triunfo, Choluteca, los mismos se les dio detención en flagrancia, por suponerlos responsables del delito de tráfico ilícito de drogas, en perjuicio de la salud pública y del Estado de Honduras.

Al momento de su arresto, se les decomisó la siguiente evidencia: 130 kilos de supuesta cocaína, envueltos con cinta adhesiva de color negro; un vehículo marca toyota, modelo tacoma, tipo pick-up, color rojo; y un vehículo marca toyota, modelo tacoma, color plateado.

De acuerdo con las investigaciones, durante un operativo de rutina en el Punto Fijo La Corteza, funcionarios de la DNSPF, procedieron a inspeccionar minuciosamente dos vehículos, encontrando en compartimentos ocultos una considerable cantidad de supuesta cocaína que era transportada por los sospechosos.

Ante esta situación, los funcionarios policiales procedieron de inmediato a la detención de los tres individuos, quienes se conducían en los automotores antes mencionados, por suponerlos responsables del delito de tráfico ilícito de drogas.

Por lo tanto, los ahora arrestados junto con la evidencia decomisada, fueron remitidos a las autoridades competentes, para que se les continue con el debido proceso legal conforme a lo establecido en la ley. JS

Decomisos de Cocaína – 2026

N°. | Lugar | Fecha | Destino

1.- Puerto Corté -16 de enero- 10 kilos

2.– El Triunfo, Choluteca -03 de febrero- 130 kilos