Detienen a ciudadano con paquetes de supuesta cocaína en Omoa, Cortés

Omoa, Cortés – Agentes de la Dirección Nacional Policial Antidrogas (DNPA), en coordinación con la Dirección Nacional de Servicios Policiales Fronterizos (DNSPF), realizaron la detención de un ciudadano por suponerlo responsable del delito de tráfico ilícito de drogas agravado.

La operación se ejecutó mediante inspecciones realizadas en un retén policial ubicado en la carretera CA-13, a la altura de la aldea Tegucigalpita, municipio de Omoa, departamento de Cortés.

Al menos tres paquetes de supuesta cocaína fueron decomisados en Omoa.

Durante la inspección al vehículo del detenido, un hombre de 29 años, los agentes decomisaron tres paquetes conteniendo supuesto clorhidrato de cocaína, un arma de fuego tipo pistola, tres teléfonos celulares y una camioneta marca Jeep.

El ciudadano arrestado fue remitido junto con la evidencia a las autoridades competentes para continuar con el proceso legal correspondiente. JS