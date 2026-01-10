Detienen a ciudadana estadounidense en posesión de $19 mil 700 en SPS

Tegucigalpa – Agentes de la Dirección Nacional Policial Antidrogas (DNPA), en coordinación con agentes del Grupo de Operaciones Especiales Tácticas (GOET) de la Dirección Nacional de Servicios Policiales Fronterizos (DNSPF), detuvieron a una ciudadana estadounidense por suponerla responsable del delito de lavado de activos.

Según el informe policial, la detenida fue requerida en el punto de control de rayos X del Aeropuerto Ramón Villeda Morales, en La Lima, Cortés, luego de que su equipaje presentara inconsistencias durante una inspección de rutina.

Al realizar la revisión física de una mochila, los agentes encontraron dinero en moneda extranjera por un monto de 19,700 dólares estadounidenses, además decomisaron dos teléfonos celulares.

Tras poner el caso en conocimiento del fiscal de turno de la Fiscalía Especial Contra el Crimen Organizado (FESCCO), se instruyó proceder con la detención de la ciudadana, quien no logró justificar la procedencia del dinero.

La detenida, de 34 años, fue puesta a disposición del Ministerio Público por suponerla responsable del delito de lavado de activos, en perjuicio de la economía del Estado de Honduras. JS