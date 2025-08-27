Detienen a cinco personas con 16 paquetes de supuesta cocaína y armas de fuego en Copán Ruinas

Tegucigalpa- Agentes de la Dirección Nacional Policial Antidrogas (DNPA), detuvieron este miércoles a cinco personas en posesión de supuesta droga y armas de fuego en Copán Ruinas, en el occidente de Honduras.

De acuerdo con el reporte policial, los detenidos son cuatro hombres y una mujer, quienes fueron capturados en el paso de control fronterizo en Copán Ruinas.

A los sospechosos se les decomisó 16 paquetes de supuesta cocaína, tres vehículos tipo pick-up, dos armas de fuego tipo pistola, más de 30 mil lempiras en efectivo y cinco teléfonos celulares.

Durante la operación se efectuó una minuciosa inspección por los agentes antidrogas y de la DNSPF, a los vehículos decomisados, logrando ubicar los paquetes con supuesta cocaína y armas.

Cabe destacar que, los detenidos estarán siendo remitidos ante las autoridades competentes para continuar con el proceso legal en su contra. IR

Decomisos importantes de cocaína en 2025

N°. | Lugar | Fecha | Cantidad

1. Quimistán, Santa Bárbara -26 de enero- 174 kilos

2. Jamastrán, El Paraíso -31 de enero- 8 kilos

3. Bonito Oriental, Colón -19 de febrero- 9 kilos

4. Santa Rosa de Aguán, Colón -3 de marzo- 340 kilos

5. Tabacunta, Gracias a Dios -14 de marzo- 45 kilos

6.- Merendón, San Pedro Sula, Cortés -26 de marzo – 80 kilos

7.- Chamelecón, Cortés -6 de abril – 786 kilos

8.- Omoa. Cortés -13 de junio- 230 kilos

9.- Gracias a Dios -15 de julio- 52 kilos

10. Choluteca- 21 de julio– 7 kilos

11.Copán Ruinas- 27 de agosto- 16 kilos

