Detenien al exjugador croata Dario Simic por sospecha de corrupción

Skopie.– El exfutbolista croata Dario Simic fue detenido este martes por la policía en Zagreb en el marco de una investigación anticorrupción sobre la obtención de permisos para explotar un camping privado.

Según la emisora N1TV, los investigadores sospechan que el exjugador internacional obtuvo de manera ilegal los permisos necesarios para operar un camping en las inmediaciones de Tisno, cerca de la isla adriática de Murter, con capacidad para unos 30 huéspedes.

Simic, de 50 años, fue llevado por agentes de la policía a la Oficina para la Prevención de la Corrupción y el Crimen Organizado (USKOK), donde iba a ser interrogado junto a otros dos posibles implicados.

Considerado uno de los mejores jugadores de la historia del fútbol croata, Simic se formó en las categorías inferiores del Dinamo Zagreb y debutó en 1992 con el primer equipo, en el que consiguió cinco títulos de liga antes de su sonado traspaso al Inter de Milán en 1998.

Su fichaje por el Milan en 2002 supuso el punto álgido de su carrera a nivel de clubes, ya que ganó dos títulos de la Liga de Campeones, una Serie A, una Copa de Italia y un Mundial de Clubes.

Posteriormente jugó en el Mónaco y en 2010 regresó brevemente al Dinamo.

A nivel internacional, disputó 100 partidos con la selección de Croacia —el primer jugador en alcanzar esa cifra— y ayudó al equipo a conseguir la medalla de bronce en el Mundial de Francia 1998. EFE/ir