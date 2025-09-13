Detenidos y un microlaboratorio desmantelado deja operativo antidrogas en Langue, Valle

Tegucigalpa- Al menos tres integrantes de la Mara Salvatrucha (MS-13) ligados al narcomenudeo fueron detenidos y el desmantelamiento de un microlaboratorio para procesar cocaína, fue el resultado de un operativo ejecutado por fuerzas del orden en el departamento de Valle, sur de Honduras.

Participaron en la operación la Dirección Policial Anti Maras y Pandillas Contra el Crimen Organizado (Dipampco), y la Dirección de Inteligencia Policial (Dipol) en Langue, Valle.

Como resultado de esta operación se capturaron a tres personas, entre ellos alias “Mamey” de 32 años, capturados años atrás por el delito de robo, dentro de la organización era el responsable de la guarda, custodia y distribución de droga en gran escala.

También fueron capturados, “Flash” de 30 años quién tiene antecedentes por los delitos de homicidio, tentativa de homicidio, tráfico de drogas otro de los sospechosos es alias el “Flaco” de 25 años.

El operativo fue ejecutado mediante operaciones simultáneas en Langue, tras varias semanas de trabajos de inteligencia e investigación, señaló la fuente policial.

En el operativo también se descubrió y desmanteló un microlaboratorio que era utilizado para la elaboración de drogas.

Los detenidos junto a las evidencias serán puestos a las órdenes del Ministerio Público para que realicen el respectivo requerimiento fiscal. IR