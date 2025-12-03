Detenido el exinternacional del Fenerbahçe Gökhan Gönül por supuesta manipulación en Bolsa

Estambul – El exfutbolista turco Gökhan Gönül, durante años lateral del Fenerbahçe y habitual de la selección turca, ha sido puesto este miércoles en prisión preventiva bajo arresto domiciliario, por haber supuestamente manipulado de manera fraudulenta el valor de acciones en la Bolsa de Estambul.

Gönül fue detenido ayer junto con otros 24 sospechosos en una operación policial simultánea en varias provincias de Turquía, y hoy un juzgado de Estambul decretó el arresto domiciliario, informa la emisora turca NTV.

Los detenidos, entre los que se halla también el ilusionista turco-iraní Aref Ghafouri, con tres millones de seguidores en las redes sociales, están acusados de haber manipulado el precio de las acciones del fondo de inversiones Avrupa en la Bolsa de Estambul.

Esta intervención en los precios habría perjudicado a pequeños inversores, asegura la Fiscalía, que los acusa de «formar una red criminal» y de «fraude mercantil».

El fondo de inversiones Avrupa forma parte del holding Alsancak, domiciliado en Estambul y activo en el sector sanitario, el energético y el logístico, entre otros.

En los últimos meses, la Fiscalía turca ha lanzado varias redadas contra personas acusadas de intervenir en los precios de las acciones de diferentes compañías que cotizan en la Bolsa de Estambul.

Gökhan Gönül, de 40 años, fue de 2007 a 2019 jugador nacional turco. En 2023 se retiró, cuando estaba en el Rizespor, y en 2024 fue entrenador de la selección sub-21 de Turquía antes de pasar el pasado mayo pasado a entrenador asistente del Fenerbahçe, cargo que dejó tras cuatro meses. JS