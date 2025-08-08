Detenciones por violencia doméstica y familiar suman 150 en lo que va de 2025

Tegucigalpa – La portavoz de la Policía Nacional, Bessy Marín, reiteró el llamado a las mujeres víctimas de violencia doméstica y maltrato familiar a utilizar la línea de emergencia 114, un canal habilitado para recibir denuncias y brindar atención inmediata las 24 horas del día, los siete días de la semana.

Marín destacó que, en lo que va de 2025, se han registrado 100 detenciones por violencia doméstica y 50 por maltrato familiar, gracias al trabajo conjunto de las unidades metropolitanas y la atención brindada a través de la línea 114.

Muchos de estos casos han sido remitidos a los juzgados correspondientes y al Ministerio Público, siempre que la víctima interponga la denuncia y continúe con el debido proceso.

La vocera también informó que se han brindado diversas atenciones psicológicas mediante la línea de emergencia, como parte del acompañamiento a las víctimas.

“Es importante que las mujeres digan No a la violencia doméstica. Hemos visto en muchas ocasiones cómo estas situaciones terminan en tragedias. Sin denuncia no hay posibilidad de detener el ciclo de violencia”, enfatizó Marín.

La funcionaria señaló que, en la zona sur del país, particularmente en algunos municipios de Choluteca, se reporta con frecuencia un alto número de denuncias por este tipo de agresiones, por lo que se están remitiendo los expedientes a los juzgados correspondientes para investigación e identificación de los agresores.

La Policía Nacional recordó que, sin importar el lugar de procedencia de la llamada, se enviarán unidades al punto correspondiente para atender la denuncia de forma inmediata.LB