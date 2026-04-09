Detención judicial por varios delitos para el padre del alcalde Piraera

San Pedro Sula – El Juez de Letras Penal con Jurisdicción Nacional, resolvió imponer la medida cautelar de la detención judicial para Armando Mendoza Cedillo, por suponerlo responsable de los delitos de tenencia ilegal de armas de uso permitidas como prohibidas, depósito de artefactos explosivos y tráfico ilícito de drogas en perjuicio de el orden público y la salud pública del Estado de Honduras.

– Los agentes de la DNPA, ejecutaron la orden de captura de fecha 19 de febrero.

La fiscalía, presentó desde el pasado 16 de febrero el requerimiento, pidiendo la medida cautelar limitativa de la libertad. Por su parte, la defensa rechazó la acción fiscal y solicitó mantener el estado de inocencia y medidas alternas.

El Juez de Letras Penal con Jurisdicción Nacional, determinó que dicho imputado cumpla el término legal de los seis días para inquirir en el Centro Penitenciario de El Progreso, municipio de El Progreso, departamento de Yoro.

La audiencia inicial, se programó para las 10:00 de la mañana martes 14 de abril. JS