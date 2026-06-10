Detención judicial para presunto autor del crimen contra enfermera en zona norte

San Pedro Sula – Un juez de letras en audiencia de declaración de imputado dictó la medida de detención judicial a un hombre por ser considerado el autor del crimen de la enfermera Elvia Mercedes López Gómez.

El imputado responde al nombre de Daniel Antonio Meraz Cáceres, acusado de la comisión del femicidio agravado.

La jueza determinó mandar al imputado al centro penitenciario del El Progreso para que cumpla la medida de privación de libertad.

La audiencia inicial fue programada para el lunes 15 de junio a partir de las 9:00 de la mañana.

El portavoz de los juzgados de San Pedro Sula, Ruy Gabriel Barahona, manifestó que agentes policiales tuvo que intervenir para impedir que el imputado fuera golpeado por familiares de la defensora que quisieron asumir la justicia con sus propias manos.

Meraz Cáceres fue detenido en las últimas horas por agentes de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) en el Valle de Sula tras entregarse a las autoridades.

Según las investigaciones, el imputado era pareja de la enfermera tras estrangular a la mujer en el interior de la residencia en el municipio de Villanueva.

Han salido a la luz videos y grabaciones de teléfono celular que evidencian un patrón de violencia psicológica, amenazas e intimidaciones que sufría la víctima a manos del imputado. AG