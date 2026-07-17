Detención judicial para madre y padrastro por explotación sexual de una menor en Juticalpa

Tegucigalpa – Un juez de letras en audiencia de declaración de imputado dictó la medida de detención judicial a una pareja por explotación sexual de una menor en Juticalpa, Olancho.

La madre responde al nombre de Agustina Ventura Vásquez, acusada de dos delitos de trata de personas agravada con fines de explotación sexual comercial y trata de personas por obligación de realizar actividades ilícitas.

El padrastro responde al nombre de Martín de Jesús Hernández, acusado de cinco delitos de violación agravada y trata de personas agravada con fines de servidumbre.

La audiencia inicial fue programada para el lunes 20 de julio a partir de las 8:00 de la mañana.

Según las investigaciones, la pareja ofrecía una menor de 12 años a diferentes hombres a cambio de pagos que oscilaban entre dos a tres lempiras por semana.

Incluso, la víctima era trasladada hacia los departamentos de Choluteca y La Paz para ser explotada sexualmente. AG