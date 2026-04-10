Detención judicial para los tres secuestradores de menor en Taulabé

Tegucigalpa- El juez que lleva la causa, dictó detención judicial a los tres hombres que fueron detenidos tras el secuestro del menor Patrick Sammir Girón Chávez en Taulabé.

Los tres detenidos fueron presentados ante un juez a la audiencia de imputado.

Los secuestradores fueron identificados como: César David López, Selvin Omar Martínez López y Alex José Sánchez Suazo.

Según datos preliminares estas personas pertenecen a la banda criminal “Los Mexicanos”, quienes se dedican a realizar secuestros, robo y trata de personas en la zona central del país.

Estas personas solicitaban cinco millones de lempiras por la liberación del menor.

Se indicó que uno de los detenidos había estado recluido por el delito de portación ilegal de armas y secuestro.

En ese sentido, el juez dictó detención judicial y fueron remitidos a la cárcel de Támara.

La audiencia inicial está programada para el próximo lunes 13 de abril de 2026. IR