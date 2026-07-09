Detención judicial para implicados en crimen de motorista de bus rapidito en Comayagüela

Tegucigalpa – Un juez de letras en audiencia de declaración de imputado impuso la medida de detención judicial a dos personas implicadas en el crimen de un conductor de bus rapidito en la ciudad de Comayagüela.

Los imputados responden a los nombres de Brian Enrique Oliva Morel y César Daniel Méndez Méndez, acusado por los delitos de tenencia ilegal de arma de fuego comercial y asesinato.

La audiencia inicial fue programada para el lunes 13 de julio a partir de las 9:00 de la mañana.

Ambos imputados serán trasladados a la Penitenciaría Nacional de Támara.

El miércoles 8 de julio, los imputados iban a bordo de una mototaxi, uno de ellos disparó contra un bus rapidito en la tercera avenida de Comayagüela, causando la muerte del motorista. AG