Detención judicial para implicado en matanza de agentes de Dipampco

San Pedro Sula – Un Juez de Letras Penal con Jurisdicción Nacional, resolvió imponer la medida cautelar de la detención judicial a Eli Nahún Guerra, por suponerlo responsable de los delitos de asesinato, homicidio en su grado de ejecución de tentativa inacabada y asociación para delinquir, en perjuicio de agentes de la Dipampco.

En ese suceso ocurrido la semana anterior en Corinto, Cortés, murieron los agentes: Dailin Francisco Elvir Quintanilla, Leonel Alejandro Valdez Núñez, Nels Makley Eguigure Benavidez y Emerson Josué Canales Fúnez. Igualmente, salieron heridos en ese suceso: Lester Josué Amador Herrera, Jetson Abel Rivera Vásquez y Alex Saúl Espinal Suarez.

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Ante las circunstancias de los hechos, el debido proceso, la legalidad y para asegurar su presencia en la siguiente etapa del proceso, el Juez de Letras Penal con Jurisdicción Nacional, determinó que dicho encausado cumpla el término legal en el Centro Penitenciario de El Progreso, municipio de El Progreso, departamento de Yoro.

La audiencia inicial, se programó para las 09:00 de la mañana del lunes 1 de junio. JS