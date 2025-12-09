Detención judicial para exdirectora del Dinaf

Tegucigalpa – Un juez hondureño luego de celebrar la audiencia de imputados, dictó detención judicial para la exdirectora de la desaparecida Dirección de la Niñez y la Familia (Dinaf), Dulce María Villanueva acusada por el presunto delito de concusión.

– La imputada fue remitida a la penitenciaría femenina en Támara.

La exfuncionaria deberá guardar prisión mientras se le celebra la audiencia inicial el próximo lunes 15 de diciembre a las 9.00 de la mañana.

El delito de concusión es castigado con cárcel de 5 a 7años, de acuerdo a lo estipulado en el Código Penal.

La exfuncionaria fue capturada el lunes en el marco de la investigación que lidera el Ministerio Público por supuestas irregularidades cometidas durante su administración.

A la extitular del Dinaf, igualmente el Ministerio Público la señala por delitos como cohecho impropio, abuso de autoridad y sustracción u ocultación de documentos, todos vinculados a denuncias surgidas mientras dirigió la institución.

Cabe recordar que Dulce María Villanueva fue directora de la Dinaf durante la administración de Xiomara Castro, pero fue destituida el 26 de mayo de 2023 por la circulación de polémicos audios por cobro de coimas a los empleados de esta dependencia. JS