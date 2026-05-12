Detención judicial para exalcalde de Tocoa y dos personas más por crimen de Juan López

La Ceiba – Un juez de letras en audiencia de declaración de imputado dictó la medida de detención judicial para el exalcalde de Tocoa, Adán Fúnez, y dos personas más por el crimen del ambientalista Juan López.

Los imputados son Adán Fúnez y los ciudadanos Héctor Eduardo Méndez y Juan Ángel Ramos Gallegos, acusados de la comisión del delito de asociación para delinquir.

La audiencia inicial fue programada para el viernes 15 de mayo en los juzgados capitalinos a partir de las 9:30 de la mañana.

Estas tres personas fueron capturadas este martes en el municipio de Tocoa, departamento de Colón.

Por este caso, también están implicados Óscar Alexi Guardado Alvarenga, Daniel Antonio Juárez Torres y Lenin Adonis Cruz Munguía, quienes se someterán a la fase de juicio oral del 15 al 26 de junio.

Según las investigaciones, Guardado Alvarenga se reunió previamente con Daniel Antonio Juárez Torres y Lenin Adonis Cruz Munguía el día del asesinato; además, le entregaron una motocicleta utilizada para ejecutar el crimen.

Posteriormente, Guardado Alvarenga realizó labores de vigilancia en los alrededores de la casa de la víctima y de los lugares que frecuentaba, siendo uno de estos la iglesia San Antonio de Padua, ubicada en la colonia Fabio Ochoa de Tocoa, cuyo lugar se perpetró el crimen, causándole la muerte de manera inmediata al ambientalista. AG