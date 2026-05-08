Detención judicial para dos miembros del Cartel del Diablo

Tegucigalpa – Un juez de letras en audiencia de declaración de imputado dictó este viernes la medida de detención judicial contra dos miembros de la estructura criminal “Cartel del Diablo”.

Los imputados responden a los nombres de Harold Alexander Rodríguez Hernández y Selvin Zerón Murillo, acusados por la comisión de los delitos de asociación para delinquir, tráfico de drogas, portación ilegal de armas de fuego de uso comercial y portación ilegal de armas de fuego de uso prohibido.

Ambos serán remitidos al módulo de hombres Penitenciaría Nacional de Támara, en la periferia de la capital hondureña.

La audiencia inicial fue programada para el jueves 14 de mayo a partir de las 10:00 de la mañana en los Juzgados de San Pedro Sula, ya que en este ente empezó las diligencias judiciales.

Los dos miembros del Cartel del Diablo fueron detenidos el miércoles en la aldea El Calichón en un sector montañoso del municipio de Marale en el departamento de Francisco Morazán. AG