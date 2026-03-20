Detención judicial para dos implicados en crimen de un doctor del Hospital Escuela

Tegucigalpa – Un juez de letras en materia de Criminalidad Organizada, Medioambiente y Corrupción en audiencia de declaración de imputado dictó la medida de detención judicial a dos personas implicadas en el crimen del doctor Miguel Ángel Salgado Cabezas.

Los imputados responden a los nombres de William Fernando Abrego Ávila y Martín Antonio Rugama Solórzano, acusados de los delitos de asesinato y asociación para delinquir.

La audiencia inicial fue programada para el lunes 23 de marzo a las 8:30 de la mañana.

Según las investigaciones, la víctima tuvo un conflicto personal con personas que se encargaron de contactar a los acusados para que ejecutaran la muerte del médico del Hospital Escuela.

De acuerdo a la acusación del Ministerio Público, los imputados y otras personas supuestamente laboran en una empresa de seguridad privada en la zona sur del país.

Los imputados vigilaron a la víctima en su lugar de trabajo en el Hospital Escuela durante varios días.

Cuando el médico salió del Hospital Escuela, los imputados ya lo estaban esperando, lo interceptaron y lo subieron a la fuerza a un vehículo pick up, llegaron a la colonia Lomas del Diamante donde lo esperaba otra persona, la víctima fue agredida físicamente hasta que perdió la vida. AG