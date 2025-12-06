Detención judicial para cuatro policías por violación agravada y privación ilegal de joven

Tegucigalpa – Durante la audiencia de declaración de imputado, un juez dictó detención judicial en contra de cuatro agentes policiales investigados por los presuntos delitos de violación agravada y privación ilegal de la libertad, en perjuicio de una joven que fue requerida en Santa Rita, Yoro.

Los procesados son los agentes Josué Gustavo Zelaya Ortiz, Yeni Nayeli García Hernández, Jared Sarahí Huete Salgado y Walter Obed Ventura, quienes, conforme a la resolución judicial emitida, deberán permanecer recluidos en una instalación policial mientras avanza el proceso investigativo. La audiencia inicial se efectuará este próximo lunes 8 de diciembre.

De acuerdo con las diligencias llevadas a cabo por el grupo de investigación de delitos en contra de la libertad sexual de la ATIC, los hechos ocurrieron a finales del mes de octubre, cuando tres de los agentes acusados requirieron a la ofendida en Santa Rita, Yoro, tratándola de forma degradante y trasladándola posteriormente a la estación policial de El Progreso.

Una vez en el recinto policial, la joven siguió recibiendo tratos degradantes por parte de las oficiales y en horas de la madrugada el agente Zelaya Ortiz ingresó a la celda y le dijo “así te quería ver flaca”, se le acercó y procedió a abusar de ella, pese a los esfuerzos por evitarlo, al poco tiempo llegó una patrulla y el sospechoso se subió el pantalón y salió.

Seguidamente, llegó la policía García Hernández y cerró con candado la celda y le dijo aquí no ha pasado nada y se retiró. PD