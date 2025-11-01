Detención judicial contra un hondureño y dos extranjeros por secuestro de comerciante

Tegucigalpa – En audiencia de declaración de imputado dictan la detención judicial de tres personas vinculadas al secuestro de un comerciante al que interceptaron en un sector de Comayagua el pasado 28 de octubre.

Se trata de Oscar Joel Martínez, Maycol de Jesús Marroquín Molina (salvadoreño) y Andis Dabis Sosa Ramos (guatemalteco), a quienes se les supone responsables del delito de secuestro en perjuicio de un comerciante que fue privado de libertad en una zona central del país y por el que los procesados exigían cinco millones de lempiras a cambio de su liberación.

De acuerdo al informe por parte de la Unidad Nacional Antisecuestros (UNAS) de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) el rescate del afectado se efectuó en una zona boscosa de Comayagua, en las cercanías del aeropuerto internacional de Palmerola, luego de recibir una alerta del suceso conformándose los respectivos equipos.

La captura de los sospechosos se realizó en el barrio Santa Martha de Siguatepeque, donde también se hizo el decomiso de un vehículo en el cual se llevaron de forma violenta al afectado.

El juzgado en materia de criminalidad organizada, medio ambiente y corrupción juramentó peritos para la extracción y análisis de la información de los teléfonos decomisados y se señaló la audiencia inicial para el día miércoles 5 de noviembre del año 2025 a las 8:30 de la mañana. PD