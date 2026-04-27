Detención judicial contra miembro del “Cártel del Diablo” implicado en crimen de pastor Óscar Núñez

Tegucigalpa – Un juez de letras en audiencia de declaración de imputado dictó la medida de detención judicial contra un miembro de la estructura criminal “Cártel del Diablo”.

El imputado responde al nombre de Edwin Eraldo Palma Banegas, acusado de la comisión de delitos de secuestro agravado y porte ilegal de arma de fuego de uso permitido.

La audiencia inicial fue programada para el jueves 30 de abril a partir de las 10:00 de la mañana.

De acuerdo a las investigaciones, a las 5:30 de la mañana del 20 de abril, el pastor Óscar Núñez salió de su casa ubicada en Yorito, Yoro, con destino a una de sus propiedades, a bordo de su vehículo marca Toyota Hilux, color rojo.

Sin embargo, el pastor fue interceptado por varios sujetos fuertemente armados, quienes lo sometieron y se lo llevaron con rumbo desconocido.

A las 9:00 de la mañana, el hijo de la víctima recibió una llamada de los secuestradores quienes le exigieron la cantidad de cinco millones de lempiras a cambio de la liberación de su padre.

Tras varios días de negociación los familiares tomaron la decisión de entregarle a los sujetos, 1 millón 500 mil lempiras a cambio de que liberarán a la víctima.

Pero el 23 de abril, se reportó el hallazgo sin vida del pastor evangélico en un sector del municipio de San José del Potrero, departamento de Comayagua. AG