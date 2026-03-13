Detención judicial contra conductor de taxi VIP por secuestro y supuesto integrante de la banda denominada “Los Vampis”

Tegucigalpa. En audiencia de declaración de imputado la Sección Contra el Delito de Secuestro y Operaciones Especiales de la Fiscalía Especial Contra el Crimen Organizado (FESCCO) obtuvo la detención judicial de Maycoll Vidal Lanza Betanco, conductor de taxi con servicio de primera línea y a quien se le relaciona a la banda criminal “Los Vampis”.

La acusación en contra de Maycoll Vidal es por los delitos de secuestro, robo con violencia o intimidación y violación en perjuicio de una joven; la audiencia inicial en este caso se señaló para el próximo lunes 16 de marzo a las 8:30 de la mañana.

La captura del sospechoso la ejecutó un equipo de la Unidad Nacional Antisecuestros (UNAS) de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) en la colonia Kennedy de la capital, quien de acuerdo a las diligencias seleccionaba a sus víctimas, sobre todo mujeres que solicitaban el servicio de taxi o transporte VIP.

Una vez como pasajeras las privaba de libertad, obligándolas a realizar transferencias de dinero mediante banca en línea o activando la opción de retiro sin tarjeta, además de despojarlas de sus pertenencias para luego abusarlas sexualmente, como ocurrió en el caso por el cual se le ha acusado.

Destacar que esta estructura criminal ha sido desarticulada de forma gradual en los últimos años y varios de ellos ya han sido condenados por delitos similares. IR