Detención judicial al tercer implicado en crimen de un doctor del Hospital Escuela

Tegucigalpa – Un juez en materia de Criminalidad Organizada, Medioambiente y Corrupción, dictó en audiencia de declaración de imputado la medida de detención judicial al tercer implicado en el crimen que cegó la vida del doctor Miguel Ángel Salgado.

El imputado responde al nombre de Elías Moisés Fúnez, acusado del delito de asesinato.

La audiencia inicial fue programada para el lunes 23 de marzo a las 8:30 de la mañana.

En este caso, también están implicados William Fernando Abrego Ávila y Martin Antonio Rugama Solórzano, señalados responsables de los delitos de asesinato y asociación para delinquir.

Según las investigaciones, la víctima tuvo un conflicto personal con personas que se encargaron de contactar a los acusados para que ejecutaran la muerte del médico del Hospital Escuela.

De acuerdo a la acusación del Ministerio Público, los imputados y otras personas supuestamente laboran en una empresa de seguridad privada en la zona sur del país.

Los imputados vigilaron a la víctima en su lugar de trabajo en el Hospital Escuela durante varios días.

Cuando el médico salió del Hospital Escuela, los imputados ya lo estaban esperando, lo interceptaron y lo subieron a la fuerza a un vehículo pick up, llegaron a la colonia Lomas del Diamante donde lo esperaba otra persona, la víctima fue agredida físicamente hasta que perdió la vida. AG