Detención judicial al encargado de logística del “Cartel de El Diablo”

Tegucigalpa – Un juez de letras en materia de Criminalidad Organizada, Medioambiente y Corrupción en audiencia de declaración de imputado dictó la medida de detención a un miembro de la estructura criminal “Cártel de El Diablo”.

El imputado responde al nombre Modesto Murillo Gutiérrez, acusado de los delitos de asociación para delinquir, depósito de armas y municiones y tenencia ilegal de armas de fuego de uso permitido y prohibido.

La audiencia inicial fue programada para el lunes 11 de mayo a las 9:00 de la mañana.

El 5 de mayo fue detenido en el caserío “El Calichón” en Marale, Francisco Morazán, en posesión de un arma mini uzi y otra de tipo de revolver en su cintura.