Detención judicial a tesorero municipal de SPS por caso de millonario fraude

San Pedro Sula – Un juez de Letras en materia de Criminalidad Organizada, Medioambiente y Criminalidad Organizada en audiencia de declaración de imputado dictó la medida de detención al tesorero de la alcaldía de San Pedro Sula, Xavier Lacayo.

El tesorero municipal es acusado de la comisión de los delitos de violación de los deberes de los funcionarios, fraude, tráfico de influencias y lavado de activos.

Lacayo fue remitido al Centro Penitenciario de Támara.

La audiencia inicial fue programada para el viernes 26 de septiembre a partir de las 8:00 de la mañana.

El Ministerio Público acusó al tesorero municipal por participar presuntamente en un fraude millonario de la alcaldía de SPS.

La acusación se centra en 33 contratos fraudulentos adjudicados entre julio de 2023 y abril de 2024 a la empresa Constructora HERCOD S. de R.L., destinados al mejoramiento vial, en los que participaron representantes de empresas y empleados municipales en reuniones previas para planificar la adjudicación irregular.

La investigación del Ministerio Público determinó que los contratos fueron fragmentados para evadir los procedimientos legales de licitación, adjudicando 26 de manera directa y 7 por licitación privada, mientras HERCOD incumplía requisitos básicos como la presentación de garantías y nómina del personal técnico.

El perjuicio económico por el fraude fue de 45.5 millones de lempiras. AG