Detención judicial a socia del excoordinador de la Tasa de Seguridad

Tegucigalpa – El Juzgado de Letras en materia de Criminalidad Organizada, Medioambiente y Criminalidad Organizada en audiencia de declaración de imputado dictó la medida de detención judicial a una socia de la Tasa de Seguridad.

La imputada responde al nombre de Liana María Mayorga Castillo, acusada de la comisión de los delitos de fraude y lavado de activos.

La audiencia inicial quedó programada para el jueves 21 de agosto.

En este caso también fue acusado el excoordinador de fideicomisos de la Tasa de Seguridad, Juan Ramón Molina, que tiene alerta roja por estar prófugo de la justicia hondureña.

Según el requerimiento fiscal, ambos defraudaron al Estado por un monto de millones 547 mil 200 lempiras mediante el suministro de tarjetas PVC para licencias de conducir.

El 22 de enero de 2022, la Secretaría de Seguridad pagó más de 18.5 millones de lempiras a la empresa Plasticards por la compra de 480 mil tarjetas, pero solo ingresaron al país 258 mil.

De acuerdo al ente acusador del Estado, esta empresa apenas llevaba dos meses como constituida tras la adjudicación del contrato en diciembre de 2021.

Tres días después del pago de la Secretaría de Seguridad, la imputada transfirió 17 millones de lempiras a la empresa Inversiones MyM, que era propiedad de Juan Ramón Molina. AG