Detención judicial a seis miembros de “Los Domínguez”

Tegucigalpa – Un juez de letras en audiencia de declaración imputado dictó este jueves la medida de detención judicial a seis miembros de la estructura criminal “Los Domínguez”.

Los imputados responden a los nombres de Francisco Andrés Oseguera Domínguez, Yesli Marbella López, Nimia Eliceth Domínguez, Fabiola Eliceth Domínguez, Hernán Antonio Suárez Castillo y Yosselin Hibeth Álvarez Reyes, acusados de la comisión de lavado de activos.

La audiencia inicial fue programada para el lunes 6 de julio a partir de las 9:00 de la mañana.

Los miembros de “Los Domínguez” fueron detenidos el día anterior (miércoles) durante la “Operación Jaguar” en los departamentos de Choluteca y Valle.

Según las investigaciones, “Los Domínguez” es una estructura criminal dedicada a blanquear dinero producto del narcotráfico mediante una red de empresas fachadas.

A esta estructura criminal se le aseguró 14 inmuebles, 103 bienes muebles, 20 sociedades mercantiles y 82 productos financieros. AG