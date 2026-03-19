Detención judicial a implicado en crimen del abogado René Altamirano

San Pedro Sula – Un juez de letras dictó en audiencia de declaración de imputado la medida de detención judicial a un implicado por ser el autor material del asesinato del abogado René Altamirano.

El sospechoso responde al nombre de Franklin Eduardo Ramírez Majano por el delito de asesinato.

La audiencia inicial fue programada para el lunes 23 de marzo a las 9:00 de la mañana.

Ramírez Majano será remitido a la Penitenciaría Nacional de Támara, periferia de la capital hondureña, para cumplir con la medida de detención judicial.

El juez también decretó la secretividad del expediente.

El abogado René Altamirano fue asesinado cerca de su bufete el 6 de febrero entre la segunda y tercera calle, avenida 14 en la ciudad de San Pedro Sula. AG