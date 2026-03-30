Detención judicial a hermana del exdirector del IP por usurpación

Tegucigalpa – Un juez de letras en audiencia de declaración de imputado dictó este lunes la medida de detención judicial a la hermana del exdirector del Instituto de la Propiedad (IP), Francisco Bocanegra Murcia.

La imputada responde al nombre de Corazón de María Bocanegra Murcia por el delito de usurpación de personalidad.

La audiencia inicial fue programada para el miércoles 1 de abril a partir de las 9:00 de la mañana

Según las investigaciones, la profesional del derecho utilizó la identidad de una magistrada de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) para beneficiar a un grupo de personas.