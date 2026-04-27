Detención judicial a guardia de seguridad por crimen de menor chino

Tegucigalpa – Un juez de letras en audiencia de declaración de imputado dictó la medida de detención judicial a un guardia de seguridad por la muerte de un ciudadano chino menor de edad.

El imputado responde al nombre de Sandro Josué Martínez Núñez, acusado del delito de homicidio.

El guardia de seguridad será remitido a la Penitenciaría Nacional de Támara.

La audiencia inicial fue programada para el jueves 30 de abril a partir de la 1:30 de la tarde.

Se informó que el sábado 25 de abril, la víctima ingresó con su padre al negocio, luego ingresó el guardia de seguridad para sacar su arma del locker, el menor lo saludó y le preguntó ¿cómo se llama?, ya que el imputado solo tenía dos días de estar como empleado.

Seguidamente, el imputado se dirigió al área de ropa, donde empezó a manipular el arma asignada, se dirigió a la entrada de la tienda, ingresó, llegó a caja donde estaba la víctima y le disparó. AG