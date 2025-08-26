Detención judicial a exdirector de vivienda social del IP

Tegucigalpa – Un juez de Letras en audiencia de declaración de imputado dictó la medida de detención judicial al exdirector del programa de vivienda social del Instituto de la Propiedad (IP).

El imputado responde al nombre de Mario Roberto Reyes López, acusado de la comisión del delito de fraude.

La audiencia inicial fue programada para el jueves 28 de agosto a partir de las 9:00 de la mañana.

Según el requerimiento fiscal interpuesto por el Ministerio Público, el imputado está implicado en el uso de fondos públicos de la Unidad Coordinadora de Proyectos del IP.

Igualmente, fueron acusadas la excoordinadora técnica Dayanara Sánchez Valles, la exgerente administrativa Tania Michell Montoya Zepeda, la excoordinadora de la unidad de presupuesto Leyla Patricia Rubio Valladares, y los representantes de la Fundación Ayudando con Amor: Claudia Pamela Álvarez Matute y Bairon Josué Berrios Salinas.

De acuerdo a las investigaciones, los imputados se coludieron para utilizar fondos del fideicomiso SITEC para firmar un convenio con la Fundación Ayudando con Amor para construir proyectos sociales que no se ejecutaron.

El convenio establecía que la Unidad Coordinadora de Proyectos desembolsaría 39.5 millones de lempiras mediante donación, pese a que la UCP no estaba autorizada para realizarlo ya que los fondos provenían de la Tasa Vehicular.

El ente acusador del Estado señaló que un año después del convenio, se inició el desembolso de los fondos mediante cheques a cuentas controladas por los imputados. AG