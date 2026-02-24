Detención judicial a dos implicados en asesinato de estudiante de medicina progreseña

San Pedro Sula – El Juzgado de Letras Penal en materia de Criminalidad Organizada, Medio Ambiente y Corrupción dictó en audiencia de declaración de imputado la medida de detención judicial a dos personas implicados en el crimen de la estudiante de medicina Valeria Alvarado Borjas.

Los imputados responden a los nombres de Dennis Alexander Galván Canales y Ariel Alexander Boquín Chávez, acusados por los delitos de asesinato, privación ilegal de la liberad, robo con violencia e intimidación y porte ilegal de armas de fuego de uso permitidas.

Ambos fueron remitidos al centro penitenciario de El Progreso.

(LEER): Consternación en El Progreso: hallan sin vida a joven estudiante de Medicina reportada como secuestrada

La audiencia inicial fue programada para el jueves 26 de febrero a las 9:00 de la mañana.

Uno de ellos ya estaba privado de liberal por estar implicado por hechos similares en el municipio de Siguatepeque.

Valeria Alvarado era una estudiante de medicina que fue secuestrada el 15 de febrero en El Progreso, pero que hasta el 22 se pudo encontrar su cuerpo en las cañeras del municipio de San Manuel en el departamento de Cortés. AG