Detención judicial a docente y regidor de Danlí por presunta violación a menor de 13 años

Danlí – Un juez de letras en audiencia de declaración de imputado dictó la medida detención judicial en contra de un docente y un regidor de Danlí por presunta violación a una menor de 13 años.

El imputado responde al nombre de Henry Antonio Valladares Vallecillo, acusado de la comisión del delito de violación agravada.

La audiencia inicial del proceso ha sido formalmente programada para este viernes 17 de julio a las 10:00 de la mañana.

Según las investigaciones, el regidor era docente en un centro educativo en Danlí y citó a la menor para una revisión de notas que le hacía falta.

Sin embargo, el docente se aprovechó del momento, le tapó la boca, la menor perdió el conocimiento y el docente abusó sexualmente de la alumna.

Cuando la víctima recuperó el conocimiento sintió afectaciones en su cuerpo, y recibió amenazas de parte del docente que si contaba algo sería dañada.

No obstante, la menor quedó embarazada producto de la violación tras ser evaluada medicamente en Medicina Forense. AG