Detención judicial a cuatro personas por disparar contra una patrulla policial en El Paraíso

Danlí – Un juez de letras de Danlí en audiencia de declaración de imputado dictó la medida de detención judicial a cuatro personas que dispararon contra una patrulla policial en la que dos agentes resultaron heridas en el oriente del país.

Los imputados responden a los nombres de Israel Orlando Raudales, Yunior Salgado Raudales y Elmer García, acusados de los delitos de homicidio en su grado de ejecución de tentativa inacabada, atentado, daños a infraestructura o equipamientos y privación ilegal de la libertad.

Asimismo, un menor de edad recibió la medida de detención cautelar ya que es considerado niño infractor, acusado de los delitos de infracción penal de robo con violencia o intimidación y asociación para delinquir.

La audiencia inicial fue programada para el jueves 14 de agosto a partir de las 9:00 de la mañana y se desarrollará en el Juzgado de Letras en materia de Criminalidad Organizada, Medioambiente y Corrupción.

Según la acusación, los imputados dispararon a los agentes de la policía que se encontraban realizando un patrullaje por la zona conocida como Jacaleapa en El Paraíso.

En el hecho, resultaron heridas dos mujeres que son agentes de la Policía Nacional y fueron trasladadas hacia un centro asistencial. AG