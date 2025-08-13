Detención judicial a cinco funcionarios de la municipalidad de San Marcos, Santa Bárbara

San Pedro Sula – El juez que lleva la causa dictó detención judicial para cinco de las seis personas capturadas este martes acusados por el Ministerio Público de varios delitos entre ellos el desvío millonario de fondos públicos para enriquecimiento personal de la alcaldía de San Marcos en Santa Bárbara.

–Entre los detenidos figura un aspirante a la alcaldía de San Marcos por el Partido Liberal.

Las personas detenidas son: el jefe de desarrollo municipal y candidato a alcalde de San Marcos, Jesús Alberto Hernández; Sandra Perdomo, regidora y esposa del exalcalde Pedro Aguilar; Dania Iveth Villalvir, tesorera municipal; Ada Lizeth Pineda, auditora municipal; Lourdes Borjas Maldonado, jefa de personal, y Elisa Castellanos, contadora municipal.

En ese sentido, el juez dictó la detención judicial para cinco de los funcionarios municipales, menos a Dania Iveth Villalvir, ya que se encuentra en estado de gestación por lo que deberá de cumplir con las medidas sustitutivas.

Los cinco detenidos deberán cumplir la detención judicial en el centro penal de El Progreso, Yoro.

El Ministerio Público ejecutó la detención de seis personas acusadas de integrar una red liderada desde prisión por un exalcalde que operaba en la municipalidad de San Marcos, departamento de Santa Bárbara, y que, según las investigaciones, habría desviado millonarios fondos públicos para enriquecimiento personal.

Las capturas fueron ejecutadas por la Fiscalía Especial para la Transparencia y Combate a la Corrupción Pública (FETCCOP) Regional Norte, con apoyo de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) y la Policía Militar del Orden Público (PMOP), durante allanamientos en el marco de una investigación por el desvío millonario de fondos públicos, según un comunicado de la Fiscalía hondureña.

De acuerdo con la Fiscalía, la red «manipulaba documentos y cuentas municipales, autorizaba pagos irregulares, adquiría bienes de lujo y cobraba sobornos a cambio de contratos de obras sobrevaloradas».

La estructura era dirigida desde prisión por el exalcalde Pedro Aguilar, del minoritario partido Alianza Patriótica, actualmente investigado por presuntos vínculos con narcotraficantes condenados en Estados Unidos

Desde 2023, el exalcalde dirigía «vía telefónica esta organización», pese a estar legalmente inhabilitado y recluido en el Centro Penal de Támara, al norte de Tegucigalpa, señaló la Fiscalía.

Las investigaciones revelan cómo la red planificó y utilizó “cantidades millonarias del presupuesto municipal” para beneficiar a Hernández y, además, adquirió dos vehículos de lujo, una vivienda, armas de fuego y realizó una «compra ficticia» de mochilas para proyectos sociales que nunca fueron entregadas a la comunidad.

Todos los implicados enfrentan acusaciones por abuso de funciones, asociación para delinquir, lavado de activos y complicidad en malversación por uso y administración desleal del patrimonio público, según el comunicado de la Fiscalía. IR