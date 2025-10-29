Detención judicial a Amílcar Hernández por falsificación de documentos públicos

Tegucigalpa – Un juez de Letras en audiencia de declaración de imputado dictó la medida de detención judicial a José Amílcar Hernández, quien es hermano del expresidente Juan Orlando Hernández (2014-2022).

Hernández enfrenta una acusación por la comisión del delito de falsificación de documentos públicos.

La audiencia inicial quedó programada para el lunes 03 de noviembre, a las 9:00 de la mañana.

Adicionalmente, Amílcar Hernández también enfrenta este mismo proceso judicial por la comisión de los delitos de lavado de activos, apropiación indebida agravada continuada y estafa impropia agravada continuada.

De acuerdo con las investigaciones, habría cobrado sumas de dinero por consultorías y servicios legales que nunca se concretaron y que estaría ligado a un desfalco a la cooperativa de mujeres donde se desviaron más de 37 millones de lempiras. AG