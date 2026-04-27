Detención de uno de los líderes del Cartel del Golfo provoca bloqueos en norte de México

Ciudad de México.- Agentes de las fuerzas de seguridad de México detuvieron este lunes en el estado de Tamaulipas (noroeste) a Alexander ‘N’, identificado como el líder de una facción del Cartel del Golfo, designado como grupo terrorista por Estados Unidos, en un operativo que fue respondido por el crimen organizado con bloqueos viales e incendios.

A través de sus redes sociales, la Vocería de Seguridad estatal informó de que agentes federales de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) arrestaron a este individuo, calificado de «objetivo prioritario», en un domicilio en el municipio de Reynosa, fronterizo con EEUU.

El detenido, conocido por el sobrenombre de ‘Metro 9’, sería el líder del grupo criminal Los Metros, uno de los brazos armados del Cartel del Golfo, según detallaron medios locales.

Durante el operativo de arresto, los agentes incautaron un arma larga, diversos cartuchos de munición, cargadores, equipo táctico, cuatro vehículos, un teléfono y documentación.

Entre otras cosas, ‘Metro 9’ es acusado de ser el responsable de la colocación de diversas mantas con amenazas dirigidas al sistema de emergencias estatal.

Las autoridades de Tamaulipas confirmaron que, en respuesta a este arresto, se registraron ocho bloqueos con vehículos en distintos puntos del estado, así como actos de vandalismo contra sitios de videovigilancia mediante detonaciones de armas de fuego.

«Las situaciones fueron atendidas de manera inmediata por autoridades federales y estatales, quienes, a través de un trabajo coordinado y permanente, implementaron acciones para restablecer la circulación, preservar el orden público y salvaguardar la integridad de la ciudadanía, sin que se registraran agresiones armadas», precisó la Vocería de Seguridad estatal.

Según explicó, por el momento «no hay situaciones de riesgo» en las carreteras de la entidad, donde se mantienen «patrullajes permanentes» para garantizar la «seguridad y movilidad de la población».

Medios locales reportaron la de vehículos incendiados en carreteras del estado, conocidos como ‘narcobloqueos’.

De mucha mayor envergadura, estos bloqueos se produjeron a finales de febrero, tras la muerte del líder del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), conocido como El Mencho, en un operativo federal al oeste de México.

El Cartel del Golfo, activo desde la década de 1980, fue designado por la Casa Blanca como grupo terrorista el año pasado y sus facciones tienen una fuerte presencia en el norte y este de México. EFE/ir