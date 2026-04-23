Detectada una nueva clase de abundantes nanopartículas atmosféricas

Redacción Ciencia – Nuevas mediciones a gran altitud han revelado una clase de partículas ultrafinas ricas en materia orgánica, hasta ahora no detectadas pero muy extendidas, en capas altas de la atmósfera terrestre, y que desempeñan un papel fundamental en la química de la estratosfera inferior.

La capa de aerosoles estratosféricos, que se extiende desde aproximadamente 8 hasta 35 kilómetros por encima de la superficie terrestre, desempeña un papel crucial en la regulación del clima al reflejar la luz solar y en las reacciones químicas que influyen en la composición atmosférica, pero el conocimiento de las partículas que la componen sigue siendo incompleto.

Las mayoría de esas partículas ahora descubiertas tienen un diámetro inferior a 0.11 micrómetros (aproximadamente 100 veces más pequeñas que un grano de polvo) y son sorprendentemente abundantes en las capas más bajas de la estratosfera, a casi 11 kilómetros sobre la superficie, según un estudio que publica Science.

“Estas partículas nos han resultado prácticamente invisibles hasta ahora”, ya que la mayoría de los instrumentos y satélites no las detectan porque son demasiado pequeñas, según la autora principal del artículo, Ming Lyu, de la Universidad de Colorado, afiliada de la estadounidense Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA).

Sin embargo, son partículas realmente abundantes y, por lo tanto, en su conjunto, pueden tener un gran impacto, señaló la investigadora citada por la NOAA, institución que también participó en el estudio.

Comprender estas pequeñas partículas es “fundamental para predecir cómo respondería la estratosfera ante cualquier tipo de perturbación, ya sea natural, como un volcán, o provocada por el ser humano”, afirmó Lyu.

Las mediciones se realizaron durante la misión SABRE (Procesos estratosféricos, balance y efectos radiactivos) de la NOAA en febrero de 2023, con un avión de gran altitud WB-57 de la NASA equipado con un conjunto de instrumentos altamente especializados

Los investigadores descubrieron que este nuevo tipo de partículas ultrafinas se asocia con niveles más elevados de óxido nitroso (N₂O), que es un indicador habitual de movimientos recientes del aire ascendentes desde la superficie (troposfera), pues ese elemento solo se emite a nivel del suelo a partir de fuentes como la agricultura, la industria y la producción de energía.

Una vez formadas en la troposfera superior a partir de las emisiones de la superficie, estas nanopartículas ricas en compuestos orgánicos son transportadas hacia la estratosfera junto con el N₂O y otros contaminantes a través de corrientes ascendentes tropicales, tormentas convectivas y el ascenso gradual del aire en los trópicos.

Este descubrimiento es “especialmente relevante” para la viabilidad potencial de la inyección de aerosoles estratosféricos (SAI), una forma de intervención climática que consiste en inyectar partículas o gases que generen partículas, por ejemplo, dióxido de azufre, en la estratosfera para reflejar la luz solar y enfriar el planeta, explicó la NOAA.

El también firmante del artículo, Charles Brock consideró que si se está pensando en inyectar vapor de dióxido de azufre u otros gases condensables en la estratosfera, estas pequeñas partículas de fondo serán las primeras a las que se adhiera el nuevo material, lo que “cambia todo en cuanto al diseño y la predicción de los efectos”.

La NOAA no lleva a cabo experimentos de SAI en la atmósfera, por lo que los científicos utilizan modelos informáticos para intentar simular sus efectos en los patrones meteorológicos y climáticos. EFE