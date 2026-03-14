Desvío de fentanilo desde hospitales públicos ya se había advertido, según Colegio Químico

Tegucigalpa – El desvío de fentanilo desde hospitales públicos del país ya había sido advertido desde hace tiempo atrás.

Así lo indicó este viernes la presidenta del Colegio Químico Farmacéutico, María Mercedes Ortega, quien dijo que la falta de expertos en el manejo de estos medicamentos facilita las irregularidades.

“El medicamento es útil, pero se ha desviado y se ha descubierto que tiene estos efectos como droga”, expresó la dirigente gremial.

Este viernes el Ministerio Público, a través de la Dirección de Lucha Contra el Narcotráfico (DLCN), ejecutó inspecciones a nivel nacional en hospitales públicos y droguerías contra el desvío del fentanilo.

“Nosotros venimos desde hace tiempo insistiendo que deben estar profesionales químicos farmacéuticos debidamente acreditados como responsables de las dispensación de medicamentos”, acotó.

Investigaciones preliminares señalan que grupos de narcotraficantes estarían utilizando empresas de fachada para enviar fentanilo al mercado ilegal en Estados Unidos, un opioide sintético altamente potente y extremadamente peligroso.

En ese contexto, el operativo de la DLCN busca prevenir que el fentanilo y otros medicamentos controlados sean desviados hacia estructuras criminales que producen drogas sintéticas.

El operativo, que abarcó 19 inspecciones en departamentos como Cortés, Yoro, Olancho, Copán, Francisco Morazán, Choluteca, Comayagua, Atlántida y Colón, buscó cerrar cualquier espacio que facilite el desvío ilícito de fármacos, indicó el MP en un comunicado. (RO)