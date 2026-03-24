Destruyen plantación de coca en Trinidad, Santa Bárbara

Tegucigalpa – Una plantación de coca en Trinidad, Santa Bárbara, fue encontrada este lunes por elementos de las Fuerzas Armadas.

– Son pocas las operaciones contra plantaciones de cultivos ilícitos reportadas en el departamento de Santa Bárbara.

De acuerdo a la comunicación oficial, en el operativo participaron elementos de la Dirección Nacional de Lucha contra el Narcotráfico (DNLC), efectivos de las FFAA a través de la Policía Militar y miembros del Tercer Batallón de Protección Ambiental

En las acciones de seguridad se localizó y erradicó un cultivo ilícito de aproximadamente 3 mil plantas de hoja de coca en el municipio de Trinidad, Santa Bárbara, noroccidente de Honduras.

En el presente año, se han asegurado al menos 15 plantaciones más de 300 mil arbustos de coca en Colón, Olancho, Atlántida y ahora en Santa Bárbara, los cuatro departamentos considerados en la ruta del narcotráfico. JS